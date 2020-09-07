В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона может передать российской запрашиваемую информацию по Алексею Навальному.
В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному
  • РИА Новости

«Мы действительно отметили заявление министра иностранных дел Германии, весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, учитывая резонансность темы, Москва выражает надежду, что соответствующие данные будут предоставлены в ближайшие дни.

Как подчеркнул Песков, информация немецкой стороны может помочь разобраться в произошедшем.

Ранее Маас заявил, что Германия может передать России запрашиваемую информацию по делу Навального, однако это многоступенчатый процесс.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле, в свою очередь, отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

В МИД России заявили, что Москва призывает Берлин как можно более оперативно дать ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, который был направлен 27 августа.

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