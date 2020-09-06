Маас прокомментировал запрос Генпрокуратуры России по Навальному

Германия может передать России запрашиваемую информацию по делу Алексея Навального, однако это многоступенчатый процесс, в котором появляются новые детали, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в беседе с телеканалом ARD.

«Этот запрос о правовой помощи, который был направлен Россией, мы согласовали. Это значит, что информация, которую запрашивают, с нашей стороны может быть выдана. Но это (многоступенчатый. — RT) процесс, поскольку постоянно поступают новые данные: Навального лечат дальше, проверяется, сколько яда остаётся в его теле или он уже выводится», — приводит слова министра РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что необходимо прояснить это с «медицинскими работниками в «Шарите», с теми, что исследовали пробы».

«В результатах исследований речь идёт о личных данных, разрешение (на передачу. — RT) должен дать тот, кому они принадлежат», — добавил он.

При этом Маас подчеркнул, что власти «уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи».

«Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — цитирует его ТАСС.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле, в свою очередь, отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

В МИД России заявили, что Москва призывает Берлин как можно более оперативно дать ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, который был направлен 27 августа.