МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным
  • Reuters

«В шоке от заявления канцлера (ФРГ Ангелы. — RT) Меркель о том, что Навальный был отравлен химическим оружием «Новичок». В контакте с Германией о дальнейших действиях. Нам нужно объяснение из России», — написал он в своём Twitter.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что результаты токсикологического исследования специальной лаборатории Вооружённых сил Германии показали наличие в образцах Навального химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».

Меркель заявила, что Навальный стал «жертвой преступления».

В Кремле, в свою очередь, отметили, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

В МИД России заявили о мегафонной дипломатии в ситуации с Навальным и подчеркнули, что ожидают от Берлина ответа на запрос Генпрокуратуры и российских медицинских учреждений.

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