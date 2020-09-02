Немецкая клиника рассказала о состоянии Навального

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Немецкая клиника «Шарите» на своём сайте рассказала о состоянии Алексея Навального.
Немецкая клиника рассказала о состоянии Навального
  • Reuters

Отмечается, что он всё ещё подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких в реанимации.

«Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в берлинском университетском медицинском комплексе «Шарите», остаётся тяжёлым. Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, постепенно ослабевают. Причиной этого является постепенное восстановление активности холинэстеразы. Алексей Навальный по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии и подключён к аппарату искусственного дыхания», — указывается в заявлении.

Уточняется, что специалисты клиники ожидают продолжительного течения болезни.

«Долгосрочные последствия тяжёлого отравления по-прежнему не исключаются», — говорится в сообщении.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что специалисты лаборатории бундесвера выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Как подчёркивали в Кремле, российская сторона не меньше других заинтересована в выяснении причин произошедшего.

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