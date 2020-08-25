Помпео прокомментировал заявление немецких врачей о Навальном

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США будут готовы оказать помощь для всестороннего расследования ситуации с Алексеем Навальным, если подтвердится версия врачей германской клиники «Шарите» о его отравлении, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Помпео прокомментировал заявление немецких врачей о Навальном
  • Reuters

Помпео подчеркнул, что США «глубоко обеспокоены» в связи с данной ситуацией и выражают сочувствие семье Навального.

«Если сообщения окажутся достоверными, Соединённые Штаты поддержат призыв ЕС к проведению всестороннего расследования и готовы оказать помощь в этих усилиях», — говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

По мнению Помпео, необходимо провести всестороннее и открытое расследование и привлечь к ответственности причастных к случившемуся.

Ранее в МИД России назвали оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей о стремлении «сокрыть истину» в ситуации с Навальным.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Основным «рабочим диагнозом» врачи назвали нарушение обмена веществ.

Позднее Навального транспортировали из Омска в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Специалисты при этом отметили, что конкретное вещество ещё не известно. 

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