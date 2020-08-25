Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России. Об этом RT заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — сказал парламентарий.

По его словам, заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, возможно, указывают на истинную подоплёку произошедшего.

Комментируя ситуацию со здоровьем Навального, Володин высказал слова благодарности «лётчикам, которые моментально отреагировали на ухудшение самочувствия пассажира и совершили экстренную посадку в Омске».

«Необходимо отметить профессиональные действия врачей не только на региональном, но и на федеральном уровне, которые без промедления приступили к реанимационным действиям и проведению консилиума. Важно, чтобы такое отношение было ко всем пациентам», — подчеркнул Володин.

Как отметил спикер палаты, хорошо, что «Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному».

«Хотелось бы верить, что она поступила бы так же, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера», — добавил он.

Ранее Боррель заявил, что Россия должна начать открытое расследование по ситуации с Навальным.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия. Основным «рабочим диагнозом» медики назвали нарушение обмена веществ.

Позднее Навального транспортировали из Омска в берлинскую больницу.

Как заявили в германской клинике «Шарите», результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Специалисты при этом отметили, что конкретное вещество ещё не известно и в настоящее время проводятся исследования.