В Кремле прокомментировали заявление немецких врачей о Навальном

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление немецких врачей по состоянию Алексея Навального.

«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление» и так далее. Эта версия, вы знаете, она была среди первых, которые рассматривали наши врачи, но, ещё раз повторяю, вещество пока не установлено», — заявил Песков.

Он добавил, что «сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся».

Ранее в германской клинике «Шарите» заявили, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Специалисты при этом подчеркнули, что конкретное вещество ещё неизвестно, в настоящее время проводятся исследования.

Как отметил завотделением анестезиологии-реанимации №1 центра имени Пирогова Борис Теплых, версия врачей из Германии прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла.