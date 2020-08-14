В МЧС оценили работу российской группы в Ливане

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Российская группировка МЧС полностью выполнила поставленные задачи по ликвидации последствий взрыва в ливанской столице Бейруте. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.
В МЧС оценили работу российской группы в Ливане
  • Reuters

«Задача, которая была поставлена оперативным штабом перед нашей группировкой, перед группировкой российских спасателей, выполнена в полном объёме», — приводит ТАСС его слова.

Ранее представители МЧС России и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков в Бейруте.

Российские медработники оказали помощь 575 пострадавшим, в том числе 70 детям, на базе аэромобильного госпиталя в Бейруте.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

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