МЧС России подписало акт о завершении работы в Бейруте

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Представители МЧС России и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков в Бейруте.
МЧС России подписало акт о завершении работы в Бейруте
  • Reuters

«Совместно с руководством ГО и ЧС Ливана составлен и подписан акт о завершении работ российской группировкой в зоне ЧС», — цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба российской группировки спасателей.

Отмечается, что за время работы российские спасатели извлекли из-под завалов тела десяти человек.

Ранее стало известно, что медработники МЧС России оказали помощь 575 пострадавшим, в том числе 70 детям, на базе аэромобильного госпиталя в Бейруте, где 4 августа произошёл взрыв.

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