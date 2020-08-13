МЧС России подписало акт о завершении работы в Бейруте

Представители МЧС России и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков в Бейруте.

«Совместно с руководством ГО и ЧС Ливана составлен и подписан акт о завершении работ российской группировкой в зоне ЧС», — цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба российской группировки спасателей.

Отмечается, что за время работы российские спасатели извлекли из-под завалов тела десяти человек.

Ранее стало известно, что медработники МЧС России оказали помощь 575 пострадавшим, в том числе 70 детям, на базе аэромобильного госпиталя в Бейруте, где 4 августа произошёл взрыв.