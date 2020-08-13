Медработники МЧС России помогли почти 600 пострадавшим в Бейруте

Медработники МЧС России оказали помощь 575 пострадавшим, в том числе 70 детям на базе аэромобильного госпиталя в Бейруте, где 4 августа произошёл взрыв.

Об этом сообщили в оперативном штабе группировки министерства, работающей в Ливане.

«В аэромобильном госпитале помощь оказана в 575 случаях, в том числе 70 детям. Госпитализированных нет. Мобильная бактериологическая лаборатория провела 1 тыс. тестов на коронавирус. Психологическая помощь оказана в 62 случаях, включая 13 детей», — цитирует оперштаб ТАСС.

На месте взрыва спасатели обследовали 5550 кв. м территории, добавили там.

Всего за время работы на месте взрыва в Бейруте спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела десяти погибших.

12 августа глава МЧС России Евгений Зиничев доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работы спасателей на месте взрыва.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.