Медработники МЧС России помогли почти 600 пострадавшим в Бейруте

Короткая ссылка
Медработники МЧС России оказали помощь 575 пострадавшим, в том числе 70 детям на базе аэромобильного госпиталя в Бейруте, где 4 августа произошёл взрыв.
Медработники МЧС России помогли почти 600 пострадавшим в Бейруте
  • Reuters

Об этом сообщили в оперативном штабе группировки министерства, работающей в Ливане.

«В аэромобильном госпитале помощь оказана в 575 случаях, в том числе 70 детям. Госпитализированных нет. Мобильная бактериологическая лаборатория провела 1 тыс. тестов на коронавирус. Психологическая помощь оказана в 62 случаях, включая 13 детей», — цитирует оперштаб ТАСС.

На месте взрыва спасатели обследовали 5550 кв. м территории, добавили там.

Всего за время работы на месте взрыва в Бейруте спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела десяти погибших.

12 августа глава МЧС России Евгений Зиничев доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работы спасателей на месте взрыва.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить