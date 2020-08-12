МЧС России завершило работу на месте взрыва в Бейруте

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Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работы спасателей на месте взрыва в Бейруте и поэтапном выводе группировки из Ливана.
МЧС России завершило работу на месте взрыва в Бейруте
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Зиничев доложил президенту о проделанной в Ливане работе по ликвидации последствий мощного взрыва... о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о её поэтапном выводе», — говорится в заявлении.

Глава МЧС также рассказал об итогах поисково-спасательной операции в Бейруте и о работе по противодействию коронавирусной инфекции специалистов Роспотребнадзора, которые находились в составе группировки.

Всего за время работы на месте взрыва в Бейруте спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела десяти погибших.

Власти Ливана официально заявили, что не ожидают найти выживших под завалами в Бейруте.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с Nation News отметил, что предстоит большая работа по поиску пострадавших.

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