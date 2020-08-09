В Бейруте завершён поиск выживших под завалами после взрыва

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Власти Ливана официально заявили, что не ожидают найти выживших под завалами после мощного взрыва в Бейруте. МЧС России завершило поисково-спасательные работы, но на месте продолжаются аварийно-спасательные мероприятия.
В Бейруте завершён поиск выживших под завалами после взрыва
  • Reuters

«Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами», — цитирует представителя оперативного штаба МЧС ТАСС.

По его словам, в городе окончены поисково-спасательные работы, но деятельность на месте ЧП продолжается.

За время работ в Бейруте российские спасатели извлекли из-под завалов тела шестерых погибших.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с Nation News сказал, что предстоит большая работа по поиску пострадавших.

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