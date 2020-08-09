Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
- Reuters
Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе.
«За сутки обнаружили и извлекли фрагменты тел двух погибших. За все время работ обнаружено и извлечено шесть человек», — сказали там.
Ранее в МЧС заявили, что российские спасатели в круглосуточном режиме работают на расчистке завалов, образовавшихся после мощного взрыва в Бейруте.
Заслуженный врач России, директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии хирург Валерий Митиш рассказал RT о специфике работы на месте катастрофы.
По его словам, большинство пострадавших получили ранения осколками стекла.
Другая группа пострадавших получила травмы тяжёлыми предметами.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.