Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Бейруте, где 4 августа произошёл взрыв, тела ещё двух погибших.

Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе.

«За сутки обнаружили и извлекли фрагменты тел двух погибших. За все время работ обнаружено и извлечено шесть человек», — сказали там.

Ранее в МЧС заявили, что российские спасатели в круглосуточном режиме работают на расчистке завалов, образовавшихся после мощного взрыва в Бейруте.

Заслуженный врач России, директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии хирург Валерий Митиш рассказал RT о специфике работы на месте катастрофы.

По его словам, большинство пострадавших получили ранения осколками стекла.

Другая группа пострадавших получила травмы тяжёлыми предметами.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.