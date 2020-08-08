Российский врач рассказал о специфике работы в Бейруте

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Заслуженный врач России, директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии хирург Валерий Митиш, который после взрыва прибыл с российскими коллегами в Бейрут для помощи ливанским врачам, рассказал RT о специфике работы на месте катастрофы.
Российский врач рассказал о специфике работы в Бейруте
  • Reuters

Митиш рассказал, что российские специалисты занялись консультированием пострадавших в Бейруте.

«Удалось обойти пять госпиталей, осмотреть пациентов, определить самых тяжёлых и наметить лечение пациентов, которые находятся в реанимации. Особо хочу отметить, что трём из них намечены операции. Определён вид этих операций и они будут выполнены в ближайшее время сотрудниками нашей бригады», — сообщил врач. 

  • Валерий Митиш о помощи пострадавшим в Бейруте

Митиш уточнил, что операции будут выполняться при взаимодействии с ливанскими коллегами.

По его словам, подавляющее большинство пострадавших при взрыве в Бейруте получили ранения осколками стекла.

Другая, немногочисленная группа пострадавших, рассказал врач, получила травмы тяжёлыми предметами.

Митиш добавил, что российская бригада сформирована из специалистов различного профиля, включая хирургов, нейрохирургов, травматологов и анестезиологов.

Также врач отметил, что благодаря содействию Россотрудничества, российским специалистам впервые удалось вылететь в Ливан на следующий день после катастрофы. 

  • Валерий Митиш о взаимодействии с Россотрудничеством

Ранее, отметил Митиш, между самой катастрофой и вылетом российских специалистов в пострадавший регион проходило от 4 до 10 дней.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

Ранее сообщалось, что врачи аэромобильного госпиталя МЧС России, который был развёрнут в Бейруте, за два дня приняли 92 человека.

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