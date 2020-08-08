Российские врачи за два дня в Бейруте приняли 92 человек

Врачи аэромобильного госпиталя МЧС России, который был развёрнут в Бейруте, за два дня приняли 92 человек.

«На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня — 92 человека», — цитирует ТАСС начальника отдела медицинской службы отряда «Центроспас» МЧС России Алексея Скоробулатова. Среди общего числа принятых в госпитале пациентов, 12 — дети. Уточняется, что в основном поступают пациенты травматологического и хирургического профилей. Ранее российский лидер Владимир Путин предложил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудить возможность дополнительных мер помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута.