Российские врачи за два дня в Бейруте приняли 92 человек

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Врачи аэромобильного госпиталя МЧС России, который был развёрнут в Бейруте, за два дня приняли 92 человек.

«На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня — 92 человека», — цитирует ТАСС начальника отдела медицинской службы отряда «Центроспас» МЧС России Алексея Скоробулатова.

Среди общего числа принятых в госпитале пациентов, 12 — дети.

Уточняется, что в основном поступают пациенты травматологического и хирургического профилей.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудить возможность дополнительных мер помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута.

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