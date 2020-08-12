Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
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- © Marwan Naamani/dpa
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб группировки МЧС России в Ливане.
«Из-под завалов извлечены тела двух погибших, общее количество найденных тел погибших выросло до десяти», — сказали в штабе.
Ранее в МЧС заявили, что российские спасатели в круглосуточном режиме работают на расчистке завалов, образовавшихся после мощного взрыва в Бейруте.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.