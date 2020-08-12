Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в порту Бейрута, где ранее произошёл взрыв, тела ещё двух погибших.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб группировки МЧС России в Ливане.

«Из-под завалов извлечены тела двух погибших, общее количество найденных тел погибших выросло до десяти», — сказали в штабе.

Ранее в МЧС заявили, что российские спасатели в круглосуточном режиме работают на расчистке завалов, образовавшихся после мощного взрыва в Бейруте.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.