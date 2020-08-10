Генсек ООН призвал к «заслуживающему доверия» расследованию в Бейруте
Об этом он сообщил во время брифинга в ООН по ситуации в Ливане.
«Важно, чтобы было проведено заслуживающее доверия и транспарентное расследование для определения причины взрыва и наказания виновных, как того требует ливанский народ», — цитирует его ТАСС.
Ранее прозрачное расследование инцидента призвал провести президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Вашингтон готов помочь в этом.
Следствие в Ливане рассматривает несколько версий по взрыву в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие.
В рамках расследования задержаны 16 сотрудников бейрутского порта, в том числе директор.
Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.