Генсек ООН призвал к «заслуживающему доверия» расследованию в Бейруте

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Ливана провести прозрачное расследование взрыва в Бейруте, которое будет заслуживать доверия.

Об этом он сообщил во время брифинга в ООН по ситуации в Ливане.

«Важно, чтобы было проведено заслуживающее доверия и транспарентное расследование для определения причины взрыва и наказания виновных, как того требует ливанский народ», — цитирует его ТАСС.

Ранее прозрачное расследование инцидента призвал провести президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Вашингтон готов помочь в этом.

Следствие в Ливане рассматривает несколько версий по взрыву в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие.

В рамках расследования задержаны 16 сотрудников бейрутского порта, в том числе директор.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами. 

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