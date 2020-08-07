Ливан не исключает причастности «внешних сил» к взрыву в Бейруте

Следствие в Ливане рассматривает несколько версий по взрыву в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие, заявил президент страны Мишель Аун.

«Причина взрыва ещё не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы — или другой деятельности», — приводит его слова ливанский телеканал MTV.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, погибли 154 человека, пострадали около 5 тыс.

По делу о ЧП задержаны 16 сотрудников бейрутского порта. Расследование проводится совместными силами военной полиции и Службой внутренней безопасности.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения.