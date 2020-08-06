По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта

По делу о взрыве в Бейруте, унёсшем жизни более сотни человек, задержаны 16 сотрудников столичного ливанского порта.

«Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество. Число задержанных до настоящего времени в рамках расследования составило 16 человек», — приводит РИА Новости слова представителя военного суда, исполняющего обязанности судьи Фади Акики.

Расследование проводится совместными силами военной полиции и Службой внутренней безопасности Ливана.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе порта Бейрута. По предварительным данным, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры. Погибли не менее 135 человек, около 5 тыс. пострадали.