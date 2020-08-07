СМИ: Глава порта Бейрута оказался среди задержанных по делу о взрыве

Начальник бейрутского порта Хасан Корейтем оказался в числе 16 задержанных по делу о взрыве в районе порта, в результате которого погибли не менее 135 человек и ещё около 5 тыс. жителей пострадали. Об этом сообщает телеканал LBC со ссылкой на судебную информацию.

В отношении него выдано предписание о запрете выезда за пределы Ливана.

Ранее директор порта в Бейруте заявил, что селитра хранилась в порту в соответствии с судебным решением, и руководство порта не знало, что селитра настолько опасна.

В военном суде Ливана сообщили, что по делу о взрыве в Бейруте допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления и 16 человек задержаны.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе порта Бейрута. По предварительным данным, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с Nation News сказал, что предстоит большая работа по поиску пострадавших.