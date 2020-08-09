Трамп призвал провести прозрачное расследование взрыва в Бейруте

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Ливана провести полное и прозрачное расследование взрыва в Бейруте. Он отметил, что Вашингтон готов помочь в этом.

Об этом заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент призвал правительство Ливана провести полное и прозрачное расследование, в котором США готовы помочь», — написал он в Twitter.

Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что требования о проведении международного расследования взрыва в Бейруте приведут к затягиванию судебного процесса.

Следствие в Ливане рассматривает несколько версий по взрыву в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие.

В рамках расследования задержаны 16 сотрудников бейрутского порта, в том числе директор.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.