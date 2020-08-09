Ливан считает международное расследование ЧП в Бейруте потерей времени

Короткая ссылка
Требования о проведении международного расследования взрыва в Бейруте приведут к затягиванию судебного процесса, заявил президент Ливана Мишель Аун.
Ливан считает международное расследование ЧП в Бейруте потерей времени
  • Reuters

«Требования, касающиеся проведения международного расследования взрыва, влекут за собой лишь потерю времени. А судебный процесс по делу должен быть быстрым, но в то же время не поспешным», — цитирует его телеканал Al-Hadath.

Аун призвал судебные органы Ливана установить виновных в трагедии.

Ранее сообщалось, что следствие в Ливане рассматривает несколько версий по взрыву в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие.

В рамках расследования задержаны 16 сотрудников бейрутского порта, в том числе директор.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить