Ливан считает международное расследование ЧП в Бейруте потерей времени

Требования о проведении международного расследования взрыва в Бейруте приведут к затягиванию судебного процесса, заявил президент Ливана Мишель Аун.

«Требования, касающиеся проведения международного расследования взрыва, влекут за собой лишь потерю времени. А судебный процесс по делу должен быть быстрым, но в то же время не поспешным», — цитирует его телеканал Al-Hadath.

Аун призвал судебные органы Ливана установить виновных в трагедии.

Ранее сообщалось, что следствие в Ливане рассматривает несколько версий по взрыву в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие.

В рамках расследования задержаны 16 сотрудников бейрутского порта, в том числе директор.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.