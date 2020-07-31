В Британии вновь назвали Россию «значительной угрозой»

Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее высказывание.

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входят в число главных приоритетов Министерства обороны», — говорится в тексте.



Так Голди ответила на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона к британскому правительству.

Политик спросил, как правительство оценивает безопасность Балтийского и Северного морей в свете сообщений о том, что в текущем году в состав Военно-морского флота России будет принято 40 новых кораблей и судов.

«Министерство обороны отслеживает разработку всех новых российских судов, которые вводятся в строй, и исходя из их боевых возможностей делает соответствующие выводы. Мы продолжаем оценивать влияние вложений России в развитие её военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей», — заключила Голди.

26 июля в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что в текущем году в состав ВМФ страны будет принято 40 кораблей и судов различных классов.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Россия является «реальной угрозой» для Североатлантического альянса.