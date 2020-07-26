Путин заявил об уникальных образцах вооружения ВМФ России

Военно-морской флот Российской Федерации оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники, заявил российский лидер Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

«В составе современного военно-морского флота России корабли, оснащённые высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолёты и другие летательные аппараты», — сказал он.

По словам президента, уровень оснащённости флота постоянно растёт.

«В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов», — отметил он.

Путин подчеркнул, что несколько дней назад на трёх ведущих верфях России были заложены ещё шесть новых кораблей дальней морской зоны.

Ранее Путин обошёл на катере парадную линию кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде в преддверии военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.