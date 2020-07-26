Путин обошёл на катере корабли на Кронштадтском рейде
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота», — сказал Путин, обращаясь к экипажам.
Как уточняется, глава государства будет наблюдать за парадом с центральной трибуны, где также находятся ветераны ВМФ, нахимовцы и юнармейцы.
В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День Военного-морского флота.
Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.