Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Как сообщили дипломаты, речь идёт о высказываниях Картера от 10 ноября в эфире телепередачи и в статье для газеты с заголовком «Безрассудная Россия может случайно начать новую войну».

«В ноте обратили внимание британской стороны, что генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией», — говорится в сообщении посольства.

Подчёркивается, что законные действия России, такие как содействие сирийскому правительству в борьбе с терроризмом или осуществление гуманитарных проектов в Африке, генерал «преподносит в качестве угроз безопасности» Великобритании, которые сопоставимы с риском военного нападения.

«Кроме того, Картер фактически поддержал (и уж во всяком случае не оспаривал) тезисы ведущего Марра о том, что «Великобритания находится в состоянии кибервойны с Россией», — добавили в дипломатической миссии.

Дипломаты расценили такие заявления «как ущербные и безрассудные». Они, считают в посольстве России, являются «очередным проявлением последовательной линии определённых сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства».

Ранее в российском посольстве, комментируя слова Картера о том, что Великобритания находится в состоянии кибервойны с Россией, отметили, что британские военные придумывают несуществующие угрозы ради освоения бюджета.

В середине августа генерал Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.