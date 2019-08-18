В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки

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Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
  • © Кадр: видео army.mod.uk

Как пишет ИноТВ со ссылкой на материал The Times, британские власти считают, что «российская угроза» требует усиления влияния Лондона в отдельных регионах.

По словам Картера, развивающиеся государства необходимо сделать «более ориентированными на Запад».

«Они очень хорошо используют возможности, которые очень легко отрицать. Они умеют манипулировать информационной средой и излагать свою версию правды. Они очень умны в киберпространстве, и, мне кажется, они также могут заставить страны почувствовать, что Россия, вероятно, является лучшим союзником или лучшей ставкой с точки зрения поддержки, чем Запад», — сказал глава британского Генштаба.

При этом Картер отметил, что не видит однозначного решения проблемы, а также призвал Запад разработать эффективные методы защиты правды.

Ранее замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и его коллега из ЮАР Сампсон Макветла обсудили проекты военного и военно-технического сотрудничества.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Они обсудили двустороннее взаимодействие на международных площадках и в Африке.

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