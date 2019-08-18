В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
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Как пишет ИноТВ со ссылкой на материал The Times, британские власти считают, что «российская угроза» требует усиления влияния Лондона в отдельных регионах.
По словам Картера, развивающиеся государства необходимо сделать «более ориентированными на Запад».
«Они очень хорошо используют возможности, которые очень легко отрицать. Они умеют манипулировать информационной средой и излагать свою версию правды. Они очень умны в киберпространстве, и, мне кажется, они также могут заставить страны почувствовать, что Россия, вероятно, является лучшим союзником или лучшей ставкой с точки зрения поддержки, чем Запад», — сказал глава британского Генштаба.
При этом Картер отметил, что не видит однозначного решения проблемы, а также призвал Запад разработать эффективные методы защиты правды.
Ранее замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и его коллега из ЮАР Сампсон Макветла обсудили проекты военного и военно-технического сотрудничества.
В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Они обсудили двустороннее взаимодействие на международных площадках и в Африке.