Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Как пишет ИноТВ со ссылкой на материал The Times, британские власти считают, что «российская угроза» требует усиления влияния Лондона в отдельных регионах.

По словам Картера, развивающиеся государства необходимо сделать «более ориентированными на Запад».

«Они очень хорошо используют возможности, которые очень легко отрицать. Они умеют манипулировать информационной средой и излагать свою версию правды. Они очень умны в киберпространстве, и, мне кажется, они также могут заставить страны почувствовать, что Россия, вероятно, является лучшим союзником или лучшей ставкой с точки зрения поддержки, чем Запад», — сказал глава британского Генштаба.

При этом Картер отметил, что не видит однозначного решения проблемы, а также призвал Запад разработать эффективные методы защиты правды.

Ранее замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и его коллега из ЮАР Сампсон Макветла обсудили проекты военного и военно-технического сотрудничества.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Они обсудили двустороннее взаимодействие на международных площадках и в Африке.