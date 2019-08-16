Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и его коллега из ЮАР Сампсон Макветла обсудили проекты военного и военно-технического сотрудничества.
Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС
  • РИА Новости

«В ходе встречи состоялись обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.

Кроме того, стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление дружественных отношений между армиями двух стран.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Они обсудили двустороннее взаимодействие на международных площадках и в Африке.

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