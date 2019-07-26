Главы МИД России и ЮАР обсудили сотрудничество стран

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие на международных площадках и в Африке.
Главы МИД России и ЮАР обсудили сотрудничество стран
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространённое российским ведомством сообщение.

«Состоялось предметное обсуждение перспектив российско-южноафриканского стратегического партнёрства с ударением на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», — указывается в заявлении.

Уточняется, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении политического диалога и нацеленность двух стран на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, G20 и на других международных площадках.

«Затронута тематика продвижения интеграционных процессов в Африке. Акцентирована безальтернативность принципа «африканским проблемам — африканское решение» при широкой поддержке со стороны международного сообщества», — добавили в ведомстве.

В мае в МИД России прокомментировали выборы в состав Нацассамблеи ЮАР, отметив, что российская сторона твёрдо настроена на развитие стратегического партнёрства с африканской республикой.

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