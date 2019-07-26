Главы МИД России и ЮАР обсудили сотрудничество стран
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространённое российским ведомством сообщение.
«Состоялось предметное обсуждение перспектив российско-южноафриканского стратегического партнёрства с ударением на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», — указывается в заявлении.
Уточняется, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении политического диалога и нацеленность двух стран на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, G20 и на других международных площадках.
«Затронута тематика продвижения интеграционных процессов в Африке. Акцентирована безальтернативность принципа «африканским проблемам — африканское решение» при широкой поддержке со стороны международного сообщества», — добавили в ведомстве.
В мае в МИД России прокомментировали выборы в состав Нацассамблеи ЮАР, отметив, что российская сторона твёрдо настроена на развитие стратегического партнёрства с африканской республикой.