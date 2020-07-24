В ОП назвали нарушением прав журналистов призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT

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Анастасия Румянцева
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
В ОП назвали нарушением прав журналистов призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT
  • РИА Новости

«Вообще, это вопиющее нарушение прав журналистов, СМИ и декларации ОБСЕ. Есть соответствующая декларация о свободе СМИ, о выражении мнений, и Совета Европы. Это опять русофобское отношение… Подготовлен доклад о якобы «вмешательстве» — отсюда давление на RT и на Sputnik. Мы видели это в других странах... Это не только нарушение прав, но и недобросовестная борьба с конкурентами», — пояснила Сутормина.

Она отметила, что репортажи Sputnik и RT яркие, с интересной подачей материала, поэтому аудитория этих СМИ растёт.

«Это просто яркое свидетельство того, что граждане Великобритании хотят знать более правдивую информацию, потому что центральные СМИ высказывают точку зрения правительства», — добавила Сутормина.

Ранее британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

По её словам, в докладе парламентского комитета по разведке и безопасности «чётко обозначены проблемы, которые Ofcom уже выявил в 2018 году, когда на канал RT был наложен штраф в размере £200 тыс».

Посольство России в Британии назвало действия Ofcom в отношении RT попыткой давления на редакционную политику телеканала.

В российском МИД отмечали, что сумма штрафа вызывает вопросы и превышает взыскания в отношении других СМИ, которые обвинялись в разжигании ненависти и насилия.

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