В Госдуме назвали давлением призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал неприемлемым обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
В Госдуме назвали давлением призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Я считаю, что данный подход совершенно неконструктивный. Такие методы давления, принуждения в отношении российских СМИ, действующих за рубежом, я считаю совершенно неприемлемыми с точки зрения международного права и принципов свободы слова и свободы СМИ», — отметил Морозов.

Джо Стивенс также объяснила, что обращение связано с недавно опубликованным докладом о России и содержащимися в нём «тревожными выводами касательно роли RT и Sputnik».

«Эти доклады могут написать любые аналитики, возможно, ангажированные какой-то политической целесообразностью, навеянной антироссийскими настроениями, которые, к сожалению, характерны для некоторой части западных политиков», — подчеркнул депутат.

Накануне стало известно, что Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

По её словам, в докладе парламентского комитета по разведке и безопасности «чётко обозначены проблемы, которые Ofcom уже выявил в 2018 году, когда на канал RT был наложен штраф в размере £200 тыс».

Ранее парламентский комитет Британии опубликовал доклад о «российском вмешательстве», в котором обвинил Россию в «кибератаках» и «распространении дезинформации». В частности, утверждается, что телеканал RT и агентство Sputnik якобы предвзято освещали референдум по вопросу членства Британии в ЕС в 2016 году. МИД России назвал публикацию «русофобией в фейковой огранке».

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