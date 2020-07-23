Симоньян о призыве британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT: и что будем делать с бибисирашн?

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

«Я пишу Вам по поводу недавно опубликованного доклада о России и содержащихся в нём тревожных выводов касательно роли RT и Sputnik в распространении дезинформации Кремля на территории Соединённого Королевства», — говорится в послании Стивенс.

По её словам, в докладе парламентского комитета по разведке и безопасности «чётко обозначены проблемы, которые Ofcom уже выявил в 2018 году, когда на канал RT был наложен штраф в размере £200 тыс».

«Когда Высокий суд отклонил апелляцию RT по делу о назначении штрафа регулятором Ofcom, судья Дингеманс, оглашая своё решение, сказал, что предвзятые репортажи об отравлении в Солсбери, за которым стоит российское правительство, нанесли «реальный и потенциальный вред». Теперь этот обвинительный приговор подкреплён давно ожидаемым докладом комитета по разведке и безопасности, в котором разоблачается роль, которую играет RT в гораздо более широком вопросе влияния России», — отметила парламентарий.

Стивенс призвала немедленно пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии.

«Я обращаюсь к Вам с просьбой в адрес Ofcom незамедлительно произвести пересмотр лицензии на вещание телеканала RT в свете данного доклада, а также с просьбой о личной встрече с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить все вопросы, которые вызывает у меня данный вещатель», — написала она.

«Нам слили письмо, которое теневой министр культуры, СМИ и спорта Великобритании направил в Ofcom — официальный НЕЗАВИСИМЫЙ медиарегулятор. В нём министр фактически требует лишить нас лицензии на вещание... И что будем делать с бибисирашн?» — прокомментировала Симоньян.

Ранее парламентский комитет Британии опубликовал доклад о «российском вмешательстве», в котором обвинил Россию в «кибератаках» и «распространении дезинформации». В частности, утверждается, что телеканал RT и агентство Sputnik якобы предвзято освещали референдум по вопросу членства Британии в ЕС в 2016 году. МИД России назвал публикацию «русофобией в фейковой огранке».

В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. На телеканал был наложен штраф в размере £200 тыс. за «нарушение принципа беспристрастности».

Посольство России в Британии назвало действия Ofcom в отношении RT попыткой давления на редакционную политику телеканала.

В российском МИД отмечали, что сумма штрафа вызывает вопросы и превышает взыскания в отношении других СМИ, которые обвинялись в разжигании ненависти и насилия.

В марте 2020 года Высокий суд Лондона отклонил требование RT об отмене наложенного британским регулятором штрафа.