В СЖР объяснили призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT популярностью канала

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

«Конечно, это никак не соотносится со свободой слова и со свободой распространения информации. Конечно, теневому министру стоило бы объяснить, каким образом в мире работают законы по свободе печати, в том числе активно декларируемые и в Великобритании, и в соседних странах», — подчеркнул Соловьёв.

Он отметил, что угрозы в адрес RT и Sputnik звучат уже не в первый раз по всему миру.

«Из этого можно сделать вывод, что, конечно, эти СМИ становятся всё более популярны там, они идут против основного мейнстрима — людям интересно знать другую точку зрения. Конечно, подобные высказывания должны учитываться и правозащитными организациями, международными журналистскими организациями», — заключил он.

Ранее парламентский комитет Британии опубликовал доклад о «российском вмешательстве», в котором обвинил Россию в «кибератаках» и «распространении дезинформации». В частности, утверждается, что телеканал RT и агентство Sputnik якобы предвзято освещали референдум по вопросу членства Британии в ЕС в 2016 году. МИД России назвал публикацию «русофобией в фейковой огранке».

В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. На телеканал был наложен штраф в размере £200 тыс. за «нарушение принципа беспристрастности».

Посольство России в Британии назвало действия Ofcom в отношении RT попыткой давления на редакционную политику телеканала.

В российском МИД отмечали, что сумма штрафа вызывает вопросы и превышает взыскания в отношении других СМИ, которые обвинялись в разжигании ненависти и насилия.