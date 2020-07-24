В Совфеде раскритиковали призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

«На самом деле, этим обращением она (Джо Стивенс. — RT) пересматривает все ценности: европейские ценности, свободу слова. То есть фактически она за то, чтобы запретить свободу слова, чтобы организовать цензуру СМИ, которые не выражают её точку зрения и точку зрения людей её взглядов», — пояснил Цеков.

По словам сенатора, если вдруг обращение будет реализовано, то Стивенс таким образом лишит возможности граждан Великобритании услышать альтернативную точку зрения, которая отлична от точки зрения СМИ, «ориентированных в своих внешнеполитических пристрастиях на официальную позицию Лондона».

«Что касается доклада, на который она ссылается, насколько мне известно, в этом докладе выводы абсолютно голословные, они не имеют доказательств… Конечно, их больше всего злит то, что аудитория RT постоянно увеличивается, и многие влиятельные политики, в том числе в Великобритании, или люди — лидеры общественного мнения, заявляют, что постоянно смотрят RT… Что посоветовать министру — надо больше заботиться об обеспечении вообще реальной свободы слова в Великобритании», — заключил парламентарий.

Ранее британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

По её словам, в докладе парламентского комитета по разведке и безопасности «чётко обозначены проблемы, которые Ofcom уже выявил в 2018 году, когда на канал RT был наложен штраф в размере £200 тыс».

Посольство России в Британии назвало действия Ofcom в отношении RT попыткой давления на редакционную политику телеканала.