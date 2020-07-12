Папа Римский опечален решением Турции по статусу собора Святой Софии

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра заявил, что опечален изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень опечален», — цитирует понтифика ТАСС.

10 июля Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Затем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым разрешил проводить в Айя-Софии мусульманские богослужения.

В США заявили, что разочарованы в связи с решением властей Турции на этот счёт.

Также сожаление выразили в ЕС, ЮНЕСКО и Русской православной церкви.