Папа Римский опечален решением Турции по статусу собора Святой Софии

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Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра заявил, что опечален изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Папа Римский опечален решением Турции по статусу собора Святой Софии
  • Reuters

«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень опечален», — цитирует понтифика ТАСС.

10 июля Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Затем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым разрешил проводить в Айя-Софии мусульманские богослужения.

В США заявили, что разочарованы в связи с решением властей Турции на этот счёт.

Также сожаление выразили в ЕС, ЮНЕСКО и Русской православной церкви.

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