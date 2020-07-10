В Совфеде оценили намерение Нидерландов подать в ЕСПЧ иск к России
- РИА Новости
«Я считаю, это грубое нарушение правосудия, и надеюсь, что ЕСПЧ не примет этот иск к рассмотрению, поскольку расследование было необъективным», — заявил сенатор.
Ранее стало известно, что власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека иск к России из-за крушения MH17.
В МИД России заявили, что воспринимают это решение как ещё один удар по двусторонним отношениям.
Кроме того, в Минюсте России подчеркнули, что Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.