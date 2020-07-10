В Совфеде оценили намерение Нидерландов подать в ЕСПЧ иск к России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал намерение Нидерландов подать иск к России в ЕСПЧ из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
В Совфеде оценили намерение Нидерландов подать в ЕСПЧ иск к России
  • РИА Новости

«Я считаю, это грубое нарушение правосудия, и надеюсь, что ЕСПЧ не примет этот иск к рассмотрению, поскольку расследование было необъективным», — заявил сенатор.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека иск к России из-за крушения MH17.

В МИД России заявили, что воспринимают это решение как ещё один удар по двусторонним отношениям.

Кроме того, в Минюсте России подчеркнули, что Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить