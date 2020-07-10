Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны.

«Сегодня правительство Нидерландов решило подать иск к России в Европейский суд по правам человека за её роль в крушении рейса MH17», — говорится в заявлении.

Правительство, отмечается в сообщении, подавая это ходатайство, «делится всей доступной и имеющей отношение к делу информацией о крушении MH17».

В марте в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17.

В феврале стало известно о предъявлении прокуратурой Нидерландов обвинений четырём фигурантам дела MH17. В прокуратуре заявляли, что у ССГ есть свидетель запуска ракеты «Бук».

МИД России называл обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными и заявил о попытках давления в Нидерландах на суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.