МИД отреагировал на решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ к России

Россия воспринимает решение Нидерландов обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17, как ещё один удар по двусторонним отношениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Её комментарий опубликован пресс-службой министерства.

«Как ещё один удар по российско-нидерландским отношениям воспринимаем решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека», — говорится в заявлении.

Как отмечает дипломат, Гаага с самого начала встала на путь «одностороннего возложения» на Россию вины за крушение МН17.

Как показали события последних шести лет, прошедших с момента трагедии, заявила Захарова, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а в рамках антироссийской логики.

«Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над Восточной Украиной»,— добавила она.

Она подчеркнула, что данный шаг лишь приведёт к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины.

Ранее в правительстве Нидерландов заявили, что решили подать иск к России в ЕСПЧ из-за крушения MH17.

В Минюсте России подчеркнули, что Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17.

Кроме того, там заявили о готовности отстаивать позицию России в случае подачи Нидерландами соответствующего иска.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.