МИД отреагировал на решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ к России
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Её комментарий опубликован пресс-службой министерства.
«Как ещё один удар по российско-нидерландским отношениям воспринимаем решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека», — говорится в заявлении.
Как отмечает дипломат, Гаага с самого начала встала на путь «одностороннего возложения» на Россию вины за крушение МН17.
Как показали события последних шести лет, прошедших с момента трагедии, заявила Захарова, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а в рамках антироссийской логики.
«Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над Восточной Украиной»,— добавила она.
Она подчеркнула, что данный шаг лишь приведёт к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины.
Ранее в правительстве Нидерландов заявили, что решили подать иск к России в ЕСПЧ из-за крушения MH17.
В Минюсте России подчеркнули, что Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17.
Кроме того, там заявили о готовности отстаивать позицию России в случае подачи Нидерландами соответствующего иска.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.