Минюст России оценил планы Нидерландов подать в ЕСПЧ иск из-за MH17

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Минюст готов отстаивать позицию России в случае подачи Нидерландами иска к российской стороне в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
Минюст России оценил планы Нидерландов подать в ЕСПЧ иск из-за MH17
  • Reuters

Там отметили, что власти России не уведомлялись ЕСПЧ о подаче Нидерландами соответствующей жалобы.

«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении.

В Минюсте добавили, что перед её рассмотрением по существу суд должен оценить её приемлемость с участием сторон.

«Данный этап может занять несколько лет», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, там подчеркнули, что Россия «категорически отвергает обвинения в причастности к крушению» самолёта в 2014 году.

Ранее в правительстве Нидерландов заявили, что решили подать иск к России в ЕСПЧ из-за крушения MH17. 

В феврале прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела MH17. В ведомстве также заявляли о свидетеле запуска ракеты «Бук».

В МИД России подчёркивали, что заявления Совместной следственной группы (ССГ) о причастности россиян к крушению лайнера являются голословными

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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