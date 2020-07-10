Минюст России оценил планы Нидерландов подать в ЕСПЧ иск из-за MH17

Минюст готов отстаивать позицию России в случае подачи Нидерландами иска к российской стороне в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.

Там отметили, что власти России не уведомлялись ЕСПЧ о подаче Нидерландами соответствующей жалобы.

«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении.

В Минюсте добавили, что перед её рассмотрением по существу суд должен оценить её приемлемость с участием сторон.

«Данный этап может занять несколько лет», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, там подчеркнули, что Россия «категорически отвергает обвинения в причастности к крушению» самолёта в 2014 году.

Ранее в правительстве Нидерландов заявили, что решили подать иск к России в ЕСПЧ из-за крушения MH17.

В феврале прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела MH17. В ведомстве также заявляли о свидетеле запуска ракеты «Бук».

В МИД России подчёркивали, что заявления Совместной следственной группы (ССГ) о причастности россиян к крушению лайнера являются голословными.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.