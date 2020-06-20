Суд в США отклонил иск Минюста о запрете на публикацию книги Болтона

Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста США о запрете на публикацию мемуаров бывшего советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

«Правительство не смогло установить, что судебный приказ о запрете предотвратит нанесение непоправимого ущерба. Иск в соответствии с этим отклонён», — приводит постановление ТАСС.

В то же время суд признал, что Болтон «поставил под удар национальную безопасность Соединённых Штатов» и потенциально может быть привлечён к административной и уголовной ответственности.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй.

Американский госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя.

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