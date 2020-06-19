Помпео назвал предателем экс-советника по нацбезопасности Болтона

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, написавший книгу о своём пребывании в Белом доме, является предателем. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Жалко и в то же время опасно, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя, который навредил Америке, злоупотребив священным доверием её народа», — написал он в Twitter.

Помпео заявил, что США под руководством президента Дональда Трампа является «силой добра в мире».

Ранее Трамп назвал Болтона злобным дураком.

Минюст США намерен через суд добиться запрета на публикацию мемуаров Болтона. В иске говорится, что книга экс-чиновника Белого дома может поставить под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов, так как в ней содержится засекреченная информация.

Подробнее о ситуации — в материале RT.