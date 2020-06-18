Трамп назвал Болтона злобным дураком

Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес главы государства назвал его злобным дураком.

«Чрезвычайно нудная» (New York Times) книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Говорил только хорошее обо мне в печатных изданиях до того дня, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать. Никогда не разбирался, был отвержен и благополучно отстранён. Ну и болван!» — написал Трамп в Twitter.

В другом твите Трамп отметил, что «президент Буш также уволил его», и назвал Болтона некомпетентным.

Ранее сообщалось, что Минюст США намерен через суд добиться запрета на публикацию мемуаров Болтона. В иске говорится, что книга экс-чиновника Белого дома может поставить под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов, так как в ней содержится засекреченная информация.

Подробнее — в материале RT.