СМИ: Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника американского лидера Джона Болтона.
СМИ: Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России
  • Reuters

В книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», которая имеется в распоряжении газеты, бывший советник также пишет, что «Трамп, видимо, не знал, что Великобритания является страной с ядерным оружием».

В феврале газета The Washington Post сообщила, что Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона.

В октябре 2019 года стало известно, что Джон Болтон намерен написать книгу о своём пребывании на посту советника по национальной безопасности.

Как уточняло издание Axios, учитывая то, что Болтон писал книгу о своём пребывании в администрации США при президентстве Джорджа Буша, планы касательно новых мемуаров вызывают обеспокоенность в Белом доме.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Он объяснил это решение тем, что был не согласен со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить