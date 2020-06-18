СМИ: Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника американского лидера Джона Болтона.

В книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», которая имеется в распоряжении газеты, бывший советник также пишет, что «Трамп, видимо, не знал, что Великобритания является страной с ядерным оружием».

В феврале газета The Washington Post сообщила, что Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона.

В октябре 2019 года стало известно, что Джон Болтон намерен написать книгу о своём пребывании на посту советника по национальной безопасности.

Как уточняло издание Axios, учитывая то, что Болтон писал книгу о своём пребывании в администрации США при президентстве Джорджа Буша, планы касательно новых мемуаров вызывают обеспокоенность в Белом доме.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Он объяснил это решение тем, что был не согласен со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.