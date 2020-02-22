WP: Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона

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Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
WP: Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона
  • Reuters

По информации газеты, Трамп утверждает, что вся информация, которую президент сообщал Болтону, засекречена. В материале отмечается, что глава государства видит в бывшем чиновнике «предателя».

Ранее Белый дом предупредил, что публикация новой книги Болтона не состоится, пока из неё не будут удалены засекреченные данные.

Выводы о наличии подобной информации в книге Болтона были сделаны специалистами Белого дома по итогам «предварительного обзора». Как отметили в администрации, часть этой информации «находится на сверхсекретном уровне».

В октябре 2019 года стало известно, что Джон Болтон намерен написать книгу о своём пребывании на посту советника по национальной безопасности.

Как уточняло издание Axios, учитывая то, что Болтон писал книгу о своём пребывании в администрации США при президентстве Джорджа Буша, планы касательно новых мемуаров вызывают обеспокоенность в Белом доме.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Он объяснил это решение тем, что был не согласен со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.

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