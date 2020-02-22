WP: Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона
- Reuters
По информации газеты, Трамп утверждает, что вся информация, которую президент сообщал Болтону, засекречена. В материале отмечается, что глава государства видит в бывшем чиновнике «предателя».
Ранее Белый дом предупредил, что публикация новой книги Болтона не состоится, пока из неё не будут удалены засекреченные данные.
Выводы о наличии подобной информации в книге Болтона были сделаны специалистами Белого дома по итогам «предварительного обзора». Как отметили в администрации, часть этой информации «находится на сверхсекретном уровне».
В октябре 2019 года стало известно, что Джон Болтон намерен написать книгу о своём пребывании на посту советника по национальной безопасности.
Как уточняло издание Axios, учитывая то, что Болтон писал книгу о своём пребывании в администрации США при президентстве Джорджа Буша, планы касательно новых мемуаров вызывают обеспокоенность в Белом доме.
Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Он объяснил это решение тем, что был не согласен со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.