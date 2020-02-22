WP: Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона

Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, Трамп утверждает, что вся информация, которую президент сообщал Болтону, засекречена. В материале отмечается, что глава государства видит в бывшем чиновнике «предателя».

Ранее Белый дом предупредил, что публикация новой книги Болтона не состоится, пока из неё не будут удалены засекреченные данные.

Выводы о наличии подобной информации в книге Болтона были сделаны специалистами Белого дома по итогам «предварительного обзора». Как отметили в администрации, часть этой информации «находится на сверхсекретном уровне».

В октябре 2019 года стало известно, что Джон Болтон намерен написать книгу о своём пребывании на посту советника по национальной безопасности.

Как уточняло издание Axios, учитывая то, что Болтон писал книгу о своём пребывании в администрации США при президентстве Джорджа Буша, планы касательно новых мемуаров вызывают обеспокоенность в Белом доме.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Он объяснил это решение тем, что был не согласен со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.