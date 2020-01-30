Белый дом потребовал удалить секретные данные из новой книги Болтона
- Reuters
В письме, которое глава по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт отправила адвокатам Болтона, в частности, говорится, что рукопись «не может быть опубликована или иным образом раскрыта, пока из неё не будет удалена засекреченная информация».
Выводы о наличии подобной информации в книге Болтона были сделаны специалистами Белого дома по итогам «предварительного обзора». Как отметили в администрации, часть этой информации «находится на сверхсекретном уровне», сообщает телеканал.
В октябре 2019 года стало известно, что Джон Болтон намерен написать книгу о своём пребывании на посту советника по национальной безопасности.
Как уточняло издание Axios, учитывая то, что Болтон писал книгу о своём пребывании в администрации США при президентстве Джорджа Буша, планы касательно новых мемуаров вызывают обеспокоенность в Белом доме.
10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона. Своё решение американский лидер объяснил тем, что был не согласен со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.