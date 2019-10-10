Axios: Болтон планирует написать книгу о работе в Белом доме

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен написать книгу о своём пребывании на этом посту, сообщает Axios.
Axios: Болтон планирует написать книгу о работе в Белом доме
  • Reuters

Как отмечает издание со ссылкой на источники, учитывая то, что Болтон писал книгу о своём пребывании в администрации США при президентстве Джорджа Буша, планы касательно новых мемуаров вызывают обеспокоенность в Белом доме.

10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона. Своё решение американский лидер объяснил тем, что был не согласен со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.

В июле сообщалось, что покинувшая должность пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс планирует написать мемуары о своей работе в администрации президента США.

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