Axios: Болтон планирует написать книгу о работе в Белом доме
- Reuters
Как отмечает издание со ссылкой на источники, учитывая то, что Болтон писал книгу о своём пребывании в администрации США при президентстве Джорджа Буша, планы касательно новых мемуаров вызывают обеспокоенность в Белом доме.
10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона. Своё решение американский лидер объяснил тем, что был не согласен со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.
В июле сообщалось, что покинувшая должность пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс планирует написать мемуары о своей работе в администрации президента США.