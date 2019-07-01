СМИ: Сара Сандерс планирует написать книгу о работе в Белом доме

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Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс планирует написать мемуары о своей работе в администрации президента США, сообщает Axios со ссылкой на источники.
СМИ: Сара Сандерс планирует написать книгу о работе в Белом доме
  • Reuters

Как отмечает издание, в книге будет отражён опыт работы Сандерс в администрации главы государства Дональда Трампа.

Кроме того, подчёркивается, что Сандерс «серьёзно рассматривает возможность избираться на пост губернатора штата Арканзас».

Ранее сообщалось, что на посту пресс-секретаря Белого дома Сандерс заменит официальный представитель первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм.

При этом сам Трамп выразил надежду, что Сандерс «решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса».

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