СМИ: Сара Сандерс планирует написать книгу о работе в Белом доме
- Reuters
Как отмечает издание, в книге будет отражён опыт работы Сандерс в администрации главы государства Дональда Трампа.
Кроме того, подчёркивается, что Сандерс «серьёзно рассматривает возможность избираться на пост губернатора штата Арканзас».
Ранее сообщалось, что на посту пресс-секретаря Белого дома Сандерс заменит официальный представитель первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм.
При этом сам Трамп выразил надежду, что Сандерс «решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса».