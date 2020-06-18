Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй
- Reuters
«Книга Болтона, на которую сделаны ужасные рецензии, представляет собой сборник лжи и выдуманных историй, предназначенных для того, чтобы я выглядел плохо. Многие из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, никогда не делались, это просто выдумка», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп назвал Болтона злобным дураком.
Ранее сообщалось, что Минюст США намерен через суд добиться запрета на публикацию мемуаров Болтона. В иске говорится, что книга экс-чиновника Белого дома может поставить под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов, так как в ней содержится засекреченная информация.
Подробнее — в материале RT.