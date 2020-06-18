Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй

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Президент США Дональд Трамп обвинил своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге о пребывании в Белом доме он соединил враньё и выдуманные истории.
Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй
  • Reuters

«Книга Болтона, на которую сделаны ужасные рецензии, представляет собой сборник лжи и выдуманных историй, предназначенных для того, чтобы я выглядел плохо. Многие из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, никогда не делались, это просто выдумка», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп назвал Болтона злобным дураком.

Ранее сообщалось, что Минюст США намерен через суд добиться запрета на публикацию мемуаров Болтона. В иске говорится, что книга экс-чиновника Белого дома может поставить под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов, так как в ней содержится засекреченная информация.

Подробнее — в материале RT.

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