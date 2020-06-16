Россия предоставила Турции два Бе-200 для тушения пожаров

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Россия предоставила Турции два самолёта-амфибии Бе-200 для оказания помощи в тушении лесных пожаров, они уже прибыли в страну.
Россия предоставила Турции два Бе-200 для тушения пожаров
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Два российских самолёта-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Объединённой авиастроительной корпорации.

Просьба об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами поступила от Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.

Самолёты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами будут в течение четырёх месяцев дежурить в Турции.

Ранее в Абхазии сообщили о помощи МЧС России в тушении пожаров.

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