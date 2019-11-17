В Абхазии сообщили о помощи МЧС России в тушении пожаров

Средства МЧС России применяются для тушения пожаров в высокогорных районах Абхазии на общей площади около 30 тыс. га. Об этом сообщил абхазский министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

«Поскольку сил одного вертолёта Ми-8, который МЧС России прислал нам в помощь в пятницу, для тушения пожаров оказалось недостаточным, мы попросили дополнительной помощи у российских коллег. Сегодня к тушению пожара приступил самолёт Бе-200», — приводит ТАСС его слова.

Квициния уточнил, что на данный момент на территории Абхазии природные пожары занимают территорию около 30 тыс. га.

«На ликвидацию пожаров потребуется как минимум ещё два дня. Думаю, справимся», — подытожил он.

Ранее сообщалось о прибытии в Абхазию вертолёта Ми-8 МЧС России для тушения пожара на Сухумском перевале.